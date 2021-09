La región vota en las elecciones PASO21

Y para no perder la costumbre,.

En estas PASO se renovarán la mitad de las bancas de los concejos deliberantes y consejos escolares locales. En todos los distritos se cumple la finalidad de la elección primaria, es decir, que los vecinos definan un candidato entre distintos aspirantes a un mismo cargo. En San Martín, San Miguel, San Isidro o Hurlingham, por ejemplo, hay internas en el marco del frente Juntos. En José C. Paz, Vicente López, y también San Miguel y San Isidro tendrán varios precandidatos en el marco del Frente de Todos. Tres de Febrero es la excepción: Ninguno de los frentes tendrá internas locales, pero sí la instancia provincial de Juntos, entre Facundo Manes y Diego Santilli.

El voto es obligatorio para los mayores de 18 años hasta 70 años. Los menores de 16 y 17 años y los mayores de 70 años podrán votar voluntariamente. El no votar es considerado una infracción por lo que se aplicará una multa de 50 pesos que deberá ser abonada personalmente en sucursales del Banco Nación, o por medios electrónicos, como tarjeta de crédito o transferencia bancaria.