A su vez, se recuerda que está abierta la inscripción para los niños y niñas de 12 a 17 años. Quienes no estén registrados, pueden inscribirse en vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación “VacunatePBA”, disponible para Android e iOS.

Cabe destacar que, en el marco de las elecciones, ningún turno había sido asignado para esta fecha, por lo que la decisión no tendrá impacto en el esquema de vacunación actual.

El domingo de elecciones no funcionarán los vacunatorios de Ituzaingó