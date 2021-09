PASO San Martín: Dura derrota del oficialismo y pelea voto a voto en la interna de Juntos

En cuanto a la interna del espacio, seguramente se termine dirimiendo en la Justicia Electoral, ya que la diferencia de votos es muy pequeña. Al momento, y con 91% de mesas escrutadas, Andrés Petrillo sorprende y es el ganador, con 30 mil 751 votos, un 38%. El segundo es Andrés Alonso López, con 30 mil 38 votos, un 37%. Por ahora, el candidato de Facundo Manes, Cristhyan Micucci, no consigue superar el 25%.

