Escobar: Otra banda dedicada a la venta de droga fue desbaratada en Maquinista Savio

Luego de una ardua investigación, que consistió en seguimientos de a pie y en móviles no identificables, más el estudio de imágenes digitales y filmaciones aportadas por el Centro de Monitoreo de Garín, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas Zárate-Campana, en un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad municipales, le solicitaron al Juzgado de Garantías 3 a cargo del juez Luciano Marino y al fiscal Matías Ferreirós, de la Unidad Funciona de Instrucción de Drogas, una orden de allanamiento en dos domicilios considerados clave.

