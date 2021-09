El Frente de Todos de Hurlingham realizó un desayuno junto al intendente Selci y a referentes sociales de la comunidad

La ex presidenta del Consejo Nacional.

“Vivimos una situación muy difícil, pero la pandemia está quedando atrás. Este es el tiempo de la reconstrucción y la vamos a hacer entre todos. No estamos acá para pedir el voto sino para comprometernos entre todos y todas a hacer que las cosas funcionen; que haya más obras, más salitas, más escuelas, más producción, más trabajo, más igualdad, más derechos. Es una invitación a participar, a ayudar a otros. Esa es la comunidad que tenemos que crear en Hurlingham”, afirmó el intendente Selci, y agregó: “Estamos saliendo, nos estamos reencontrando, y tenemos que hacerlo sobre nuevas bases. No nos conformemos con reconstruir lo que había. Pensemos en todo lo que queremos y soñamos. Vamos a hacerlo con toda la comunidad de Hurlingham”.