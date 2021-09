Chofer y pasajeros lincharon a un delincuente que subió armado a un colectivo

Un vecino de José C. Paz.

“Dos hijos tengo y me venís a poner un fierro en el cuello”, le dice el colectivero al ladrón, quien ante los reclamos de los pasajeros de que llamen a la Policía, le pide perdón al chofer.

Un ladrón ingreso armado a un colectivo en José C. Paz y amenazó al chofer de la unidad. Ante esto, entre los pasajeros y el conductor lograron reducirlo y le propinaron una golpiza antes de entregarlo a la Policía.

