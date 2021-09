Juan Andreotti acompañó la fiesta patronal de Nuestra Señora de Aránzazu

El intendente de San Fernando estuvo presente en el inicio de la tradicional procesión en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, que recorrió el centro comercial de calle Constitución, la zona de Canal y el Hospital Cordero, para luego regresar al templo donde se celebró la santa misa.

En una emotiva jornada para todos los sanfernandinos, se realizaron las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Aránzazu, que comenzaron con la procesión que recorrió el centro comercial de la calle Constitución, la zona de Canal y el Hospital Cordero hasta regresar al céntrico templo, donde se celebró la santa misa. Los Bomberos Voluntarios de San Fernando trasladaron en un móvil la imagen de la virgen, junto a vecinos de la comunidad.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, estuvo presente al inicio de la procesión junto al secretario de Gobierno, Luis Freitas, quien expresó: “Las Fiestas Patronales de San Fernando son de todo el distrito. Para nosotros es una fecha de festejo, pero que también nos convoca a compartir y estar juntos tomando los recaudos pertinentes sin olvidar que estamos en pandemia, pero también sabiendo que está más cerca el volver a recuperar la normalidad en nuestras vidas. En ese sentido, la esperanza está intacta para volver a encarar la etapa que se nos viene, que ojalá sea muy pronto”.

Por su parte, el párroco Jorge Lagazio destacó: “Es un día muy especial. Hace exactamente un año salimos con la virgen a hacer una recorrida, y cuando terminó, llegamos al templo y se cerró, porque estábamos en pandemia. Hoy, hacemos la recorrida y no una procesión, porque no queremos que la gente se enferme, pero con misa presencial. Hay una pandemia que se va controlando de alguna manera, y aparecen los brotes nuevos”. “El lema de esta fiesta es ‘María, don fecundo del amor de Dios’ porque la vida es lo fecundo. Invito a la gente a mirar hacia adelante, por supuesto con dolores para ofrecer por la gente que partió y las preocupaciones, que están y son parte de nuestra realidad. Pero lo que toca ahora es decirle a María que nos ayude a caminar, porque sabe de caminar, de adversidad y de superación. Espero que la gente se sume a esta fiesta que ya no es de la parroquia, sino del pueblo de San Fernando”, concluyó.

Los vecinos que participaron de la procesión y de la santa misa se manifestaron felices por esta celebración. Raquel, una vecina de Tigre, opinó: “Es algo especial, emocionante, que hago con mucho fervor y desafiando el clima. Así lo creo yo”.

Ezequiel, vecino de San Fernando, agregó: “Me parece bueno y lindo, pese a que hoy tocó un día de mal tiempo. Pero igual estoy acá acompañando a la virgen”.

Además, Norma señaló: “Como la lluvia es sólo agua que viene del cielo, seguimos adelante. Soy muy devota de la virgen de Aránzazu, que me acompaña mucho, así que es un día muy lindo. Traigo orquídeas todos los años para ponerle a sus pies, y cuando camino por San Fernando junto a ella me siento muy feliz”.

Y Roberto, otro vecino miembro de la comunidad parroquial, concluyó: “Nosotros que somos cristianos prácticos tenemos una devoción especial por nuestra Madre, porque estamos totalmente entregados a adorarla y apelar a Ella para que nos cobije. Nuestra Señora de Aránzazu para nosotros es lo más. Estamos muy contentos”.

También participaron de la celebración funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal; Bomberos Voluntarios de San Fernando; concejales; miembros de Boys Scouts y de Caritas; y familias de la comunidad.