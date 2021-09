Randazzo cerró su campaña en Santos Lugares junto a Hernán y Martín Jofré

“Nosotros honramos la palabra, hacemos lo que decimos, cumplimos, porque la palabra vale más que mil contratos”, exclamó Randazzo en el cierre, y afirmó: “la mejor forma de honrar la política es mejorarle la vida a la gente, si no la política no sirve para nada”.

“Somos el único espacio político con propuesta concretas, por eso quisimos debatirlas, pero no tuvimos esa oportunidad”, sostuvo Randazzo sobre iniciativas contra la inflación, a favor de una reforma laboral -que no implique perjudicar a los trabajadores-, y distintas acciones “que acaben con la condena a millones de argentinos de vivir en la indignidad”.

Por su parte, el precandidato a diputado nacional Florencio Randazzo dijo que la polarización “es un negocio que nos están condenando al fracaso”. “Son dos facciones que no tienen propuestas para resolver los problemas que hoy tiene la Argentina”, agregó el ex ministro del Interior.

A su vez, Jofré repasó algunos de los proyectos votados en el Concejo Deliberante tras iniciativas de su bloque: “la creación del COM; el registro de cámaras; el anillo digital; la histórica reparación de la avenida Senador Ferro; la entrega de terrenos a los tres clubes más grandes del distrito”, entre otros logros para los vecinos.

También Martín Jofré, actual concejal, se refirió al crítico manejo de la pandemia que tuvo el actual gobierno nacional: “vimos a familias perder comercios, y a personas que no podían ir a despedir a un ser querido fallecido, a los chicos sin poder ir al colegio, y mientras tanto ellos estaban de joda”. “Es momento de terminar con la grieta que tanto daño nos hace, y de decirle a la sociedad que es el momento de despertar, este domingo, votando a Vamos por vos”, exclamó.

“Yo me quiero quedar en Tres de Febrero, y no quiero los jóvenes se vayan”, sostuvo la concejal Sandra Lizarraga, en referencia a la masiva emigración que se viene dando en los últimos meses en el país, en especial, de jóvenes adultos que buscan un mejor porvenir en el exterior.

Vamos con vos cerró su campaña provincial en Tres de Febrero, con una conjugación de precandidatos locales y bonaerenses. Florencio Randazzo llamó a convertir los planes sociales en trabajo, habló de la necesidad de una reforma laboral, e instó a terminar con la grieta, a la que calificó como “un negocio de dos facciones que no tienen propuestas para resolver los problemas que hoy tiene la Argentina”.