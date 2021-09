Octavio Argüello y el rechazo sindical a “Mochila Argentina”

Es nuestra esencia sostener los derechos adquiridos, no podemos ceder ante el oportunismo de sectores que buscan enriquecerse en detrimento de trabajadores que aportan cada día para engrandecer la patria, por ello exhortamos a cada trabajadora y trabajador a no votar a candidatos que quieran precarizar las condiciones laborales y salariales.

Desde este espacio rechazamos todo proyecto que en nombre de bajar la informalidad laboral, la modernidad o generación de empleo agreguen precariedad laboral, el status de trabajador formal con vacaciones pagas y salud no es un privilegio, debe ser una condición básica para cada argentino y argentina.

El problema no es el modelo sindical o las leyes laborales, sino la economía. Lo que debe construirse es un plan económico y tributario que incentive el empleo y la producción y desaliente la especulación financiera. El 80% del empleo pasa por las pymes, que atraviesan una crisis fiscal y financiera, a raíz de de 4 años de políticas que beneficiaron la bicicleta financiera en perjuicio de la producción, y luego una pandemia que semiparalizó al mundo.

El proyecto “Mochila argentina” degrada los derechos de los trabajadores. No los protege frente al despido arbitrario, sino que los coloca en una situación de desamparo, dependiendo de la voluntad unilateral del empleador.