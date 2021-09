Manes: “Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerimo en noviembre y que no vuelvan más”

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, fue el orador principal del acto de cierre de Campaña del espacio por las PASO 2021, donde aseguró que “somos la mejor opción para ganarle al krichnerismo en noviembre Y que no vuelvan más!”

Manes aseguró que se animó a dar el paso por “los que se despiertan todos los días y encuentran un propósito común para levantarse cada mañana; los pequeños comerciantes que abren las puertas de su local y enfrentan la crisis, las madres que tienen que salir a trabajar para alimentar a sus familias, los jóvenes que estudian y trabajan, para poder tener su propio hogar algún día, El padre de familia que, una vez más, sale a buscar un trabajo digno. Esos son los verdaderos héroes y heroínas de la argentina”

“Por ellas y ellos esta ola es imparable. Porque a la argentina no alcanza con administrarla, hay que inspirarla. Por eso hoy les digo, especialmente a los jóvenes que están desilusionados. No acepten las cosas como están, no aflojen, porque cuando en la historia de la humanidad los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables. Por eso, les pido, es que de acá al domingo hablen con cada amiga, amigo, con cada vecino y vecina y díganle que en esta elección nos jugamos nuestro futuro. Y les pido una energía extra a los fiscales, porque en esta elección tenemos la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza”, afirmó el precandidato.

Manes continuó diciendo que: “Piazzola dijo que la música es el lenguaje universal de la humanidad y yo les digo a ustedes que el voto es el lenguaje universal de la rebeldía. El voto es la palabra a la que ellos más le temen. Es la voz de millones de personas que no se resignan a aceptar las mismas prácticas de siempre. Que le dicen basta a las divisiones que nos separan. Que deciden no renunciar a la Argentina”

“La Argentina, prosiguió el neurocientífico, necesitaba ser reconstruida mucho antes de la pandemia, veníamos en una decadencia crónica en términos de pobreza, de educación, de economía. En 1960 la educación argentina era la mejor de América Latina y ahora miramos con envidia a nuestros vecinos; de los 52 años que tengo, viví 21 en contracción económica, en el ’75 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos cerca del 50% de pobreza. Somos uno de los pocos países del mundo que involuciona hace décadas sin guerra”

En la misma línea, Manes sostuvo que “debemos innovar y soñar proyectos grandes, no tenemos otra alternativa.

Necesitamos respuestas innovadoras y honestas porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Y como no nos pueden dar esperanza, entonces tratan de meternos miedo. Gastan montañas de recursos en maquinarias electorales para mantener todo como está”

Finalmente, el candidato comentó las palabras de un amigo de Salto: ”cuando di el primer paso en este camino me dijo: Facundo, la gestión se aprende y se puede convocar a los mejores, pero la honestidad… se tiene o no se tiene”

Facundo Manes estuvo acompañado por los candidatos de Dar el Paso y los principales referentes del radicalismo.