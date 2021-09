El Sindicato Municipal de Vicente López colabora con los partidos políticos de cara a la elección

Por otro lado señaló que, “además, para el domingo 12 de septiembre hemos resuelto abrir la sede para los partidos políticos que no cuenten con locales o infraestructura, para que estos puedan utilizar teléfonos, computadoras, fotocopiadoras y todo aquello que fuera necesario, dentro de nuestras posibilidades, para el normal desarrollo de los comicios, respetando la ideología de todos, a sabiendas que hay empleados municipales afiliados en casi todas las listas”.

