Un presunto intento de secuestro de una menor en Villa Lynch terminó a las trompadas

Fuentes consultadas por SM Noticias señalaron que, en su declaración, el presunto secuestrador aseguró que nunca quiso secuestrar a la menor, sino que nunca se percató de su presencia, y que no detuvo antes el vehículo porque “se asustó” al verse perseguido por otro auto.

El hecho comenzó en Villa Lynch y terminó en Santos Lugares. Según el padre de la niña, el conductor de un auto de alquiler quiso secuestrar a su hija; pero el chofer asegura que no intentó raptarla sino que nunca se percató de su presencia. El presunto secuestrador permanece detenido.