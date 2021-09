Cayó una banda de delincuentes luego de robarle a un colectivero en Belén de Escobar

En la noche de ayer, luego de recibir una alerta en el Centro de Monitoreo por un robo ocasionado a un chofer de colectivos de la línea 291 en las inmediaciones de la ex Ruta 9 y el barrio San Luis, se inició un rastrillaje por parte de varios móviles policiales para dar con los delincuentes.

