Asaltan, golpean brutalmente y amenazan de muerte a un comerciante de Merlo

Un comerciante del partido de Merlo denunció haber sido golpeado por un grupo de aproximadamente 20 personas que intentaron destruir su local y robar el dinero de su negocio de artículos varios, ubicado en la calle Jujuy al 1000. El ataque ocurrió el pasado lunes, pasadas las 13 horas.

Según denunció la víctima, se trataría de un grupo de vendedores ambulantes de la zona que operaría de esta violenta forma para no tener competencia. En declaraciones a los medios, el agredido manifestó: “Escuché rumores sobre que querían poner su negocio y, como yo compro directo de fábrica, no tienen oportunidad conmigo por los precios para vender y por eso me quieren sacar del medio”.

En un video captado por un teléfono celular, se puede observar cómo el grupo de hombres ingresa al lugar rompiendo las ventanas y el vidrio de la puerta para, luego, intentar destruir el mostrador y amenazar al dueño con golpes de puño, expresándole que debía retirarse del distrito porque, si no, iban a asesinarlo.

Además, sustrajeron una suma estimada de dinero de la caja registradora de 350 mil pesos y distintos productos de mercadería por un valor aproximado a los 300 mil pesos. La causa se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departamento Judicial de Morón.

Según trascendió, se denunció a 6 personas que presuntamente integrarían una “fachada de mutual” de vendedores que trabajan en el tren Sarmiento y se los acusa de “Robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda”; “Coacción agravada con el fin de compeler a una persona a hacer abandono de su trabajo”; “Lesiones”; y “Daños y asociación ilícita para cometer delitos”.