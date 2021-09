Alonso López: “El vecino quiere a alguien que le solucione los problemas, y eso encuentra en Diego Santilli”

Finalmente, Ramiro Alonso López reiteró su confianza en el triunfo interno de su lista, en tanto “el vecino ve el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años”. “Ganamos en el 2017 y perdimos en el 2019, pero siempre tuvimos nuestro local abierto y nos mantuvimos cerca del vecino, trabajando en proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los sanmartinenses”, subrayó. No obstante, dejó en claro que “todos los candidatos que integramos las tres listas de Juntos vamos a trabajar juntos a partir del 13 de septiembre para vencer al kirchnerismo en noviembre”. “Ellos son nuestros contrincantes. Nosotros tenemos distintas miradas, pero queremos lo mismo”, puntualizó.

A su vez, ponderó “el apoyo de todos los dirigentes nacionales de Juntos” a la lista que encabeza en el marco de la campaña. El ex ministro Cristian Ritondo; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; y el propio Diego Santilli, son algunos de los referentes del espacio que pasaron por el distrito. “Son dirigentes con los que venimos trabajando hace muchos años, y a los cuales les pedimos consejos e ideas para traer a San Martín”, clarificó.

En cuanto a las demandas vecinales, Alonso López planteó que “el gran problema en San Martín sigue siendo la inseguridad, algo que afecta a todos y cada uno de los barrios”. “El vecino no ve un compromiso ni una decisión política de parte del Municipio para enfrentar la inseguridad”, expresó.