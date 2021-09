Alberto Fernández y Axel Kicillof encabezaron el cierre de campaña del Frente de Todos en la Provincia

“Hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que no. Voten este domingo por los enfermeros, los médicos, los maestros, y por cada trabajador de esta maravillosa Argentina”, finalizó el presidente.

“Estamos saliendo de la pandemia y sabemos que no queremos volver a un modelo de fuga, endeudamiento y destrucción del trabajo”, dijo Kicillof, y concluyó: “Queremos que la Provincia tome impulso y vuelva a la senda de la producción, el empleo y el desarrollo”.

En tanto, Gollan remarcó: “Nuestro pueblo no se olvida de los tarifazos, de las empresas cerradas, de los trabajadores despedidos y de la pérdida salarial”. “Tenemos muy en claro qué es lo que hay que hacer: mirar para adelante, nunca para atrás para volver a esos cuatro años que arrasaron con la República Argentina y con nuestra Provincia”, añadió.

“Esta demora que nos generó la pandemia no va a ser una frustración, tenemos la oportunidad de construir una Argentina mucho más grande y potente”, afirmó Máximo Kirchner, y agregó: “No venimos a pedirles el voto, sino que reflexionemos cómo recibió el país Macri, cómo lo dejó y cómo entre todos y todas lo estamos sacando adelante”.

En ese sentido, Kicillof sostuvo: “Fuimos a buscar las vacunas a todos lados y hoy, gracias al avance de la campaña, tenemos 51 municipios bonaerenses en los que hace una semana no hay ninguna muerte por coronavirus”.

“Cuando nos acusaban de envenenar a la gente, no bajamos los brazos y aceleramos el proceso de vacunación”, sostuvo Alberto Fernández, en tanto que destacó que “la vacuna nos permitió despejar el miedo al contagio y recuperar poco a poco nuestras vidas”.

El gobernador explicó que “cuando asumimos, la Provincia tenía deudas millonarias con los proveedores de la salud y no contábamos con medicamentos”. “Llegó la pandemia y, gracias a la decisión del gobierno nacional de tomar medidas de cuidado en todo el país, pudimos expandir el sistema sanitario como no se había visto nunca en la historia para que ningún bonaerense se quedara sin la atención médica necesaria”, afirmó, y agregó: “Hubiera sido imposible afrontar la pandemia con los tarifazos que habían dejado firmados y con las tasas de interés impagables”.

“A pesar de haber invitado a nuestra oposición a debatir, no quieren discutir y explicar lo que piensan”, aseguró Kicillof, y señaló: “No quieren debatir porque están instrumentando nuevamente una estafa electoral y pretenden esconder que no tienen ninguna propuesta para el futuro”. “Los dirigentes de la oposición expresan lo que decía Mauricio Macri, que volverían a hacer exactamente lo mismo pero más rápido y más doloroso”, subrayó.