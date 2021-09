“Queremos poner en práctica nuestra agenda de 2019, y para eso el Concejo Deliberante es fundamental”, dijo Manoni

Mariano Manoni es precandidato a concejal del Frente e Todos en Morón y además titular de la Unidad de Gestión Comunitaria 5. A días de las primarias, conversó con SM Noticias, analizó el escenario electoral, habló de los proyectos del gobierno municipal y criticó con dureza a la oposición.

Primeramente, sobre la conformación de una única expresión local del Frente de Todos, el funcionario consideró que “llegar con una lista de unidad te da un nivel de tranquilidad y te permite enfrentar la elección con más fuerza”. En ese sentido, celebró la consolidación de la unidad del Frente de Todos en Morón, “que es producto de lo que se trabajó de 2019 para acá”. “Las dirigencias hicieron un gran trabajo para que la unidad ocurra (…) y llegamos al cierre de listas con la idea que es con todos adentro”, aseveró.

“Cada vez más consolidamos la idea de un frente de gobierno, no solo un frente electoral. Compartimos ideas de gobierno y objetivos comunes. Mas allá de esta elección, y pensando en 2023, y teniendo en cuenta la experiencia electoral del 2015, el campo nacional y popular todo unido aleja la posibilidad que la derecha gobierne y destruya”, expresó.

En cuanto a la importancia de esta elección, Manoni sostuvo que “el Concejo Deliberante que vamos a conformar va a tener la tarea de afianzar las políticas públicas que impulsa el gobierno local”. “Ahora estamos poniendo en acción aquello que queríamos poner en marcha en 2019”, dijo, y explicó que “la pandemia puso en pausa muchos proyectos, tuvimos que pasar a atender lo urgente, y creo que estuvimos a la altura”. “Eso creo que va a tener un reconocimiento por parte de los vecinos en esta elección”, declaró.

“Hicimos un esfuerzo enorme”, señaló, y recordó que “asumimos con un contexto económico complejo a nivel nacional, y en lo local, con una deuda muy importante generada por el gobierno municipal anterior”. “Eso se sumó a que en el contexto de pandemia algunos vecinos dejaron de pagar sus tasas, y eximimos a comercios no esenciales del pago de otras”, remarcó. “Se achicaron los recursos municipales, y los recursos que quedaron los volcamos al sistema de salud y a la asistencia social”, y en esa línea destacó medidas como las mejoras en el sistema de salud, con el aumento de camas de Terapia Intensiva, la incorporación de respiradores, el desarrollo de centros de testeos y los operativos territoriales para detectar casos de coronavirus.

“Ahora queremos poner en práctica nuestra agenda de 2019, y para eso el Concejo Deliberante es fundamental. Es el sostén y apoyo a las iniciativas del Ejecutivo”, reiteró el precandidato. Y en cuanto a acciones de gobierno que vendrán, habló de políticas de apoyo económico a comercios y pymes; la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica, “lo que generará trabajo local y un circulo virtuoso de consumo en los barrios”; el desarrollo de políticas de descentralización, “algo que es parte de nuestras banderas”. “Ya hemos duplicado la cantidad de Unidades de Gestión Comunitaria, y ahora queremos que desarrollen toda su potencialidad”, comunicó.

También hizo alusión a mejorar el Presupuesto Participativo, “que retomamos y queremos profundizar”; los programas medioambientales de recolección diferenciada y domiciliaria de residuos; la creación de una nueva reserva natural en la base área de El Palomar; y la llegada a los barrios con políticas de género y para las disidencias. “Queremos acompañar desde el Concejo Deliberante estas políticas (…), por eso le pedimos al vecino que vuelva a confiar. Tenemos antecedentes de lo que hacemos cuando gobernamos. Gobernamos 16 años Morón, y siempre lo hicimos de cara a la ciudadanía. Demostramos durante una crisis mundial que estuvimos a la altura, y creemos que el vecino nos acompañará. Es posible construir entre todos el Morón que soñamos todos”, completó.

Promediando la charla, el director de la Unidad de Gestión Comunitaria 5, apuntó contra la oposición, a la que visualiza “fragmentada”, y que hoy se presenta “con las mismas caras”. “Nos sorprende que no haya mujeres encabezando las listas, algo que para nosotros es impensado”, dijo, y teniendo en cuenta que el principal candidato opositor, Leandro Ugartemendía, es el mismo que en 2017, entendió que “expresan lo viejo”. “En nuestra lista el 99 por ciento somos candidatos por primera vez”, subrayó.

“Recién ahora empezó a aparecer el ex intendente Ramiro Tagliaferro, al que tenían un poco guardado, y entiendo que es por la misma razón que no querían que el presidente Mauricio Macri apareciera en la campaña. Ambos son exponentes de un proceso que no terminó bien, y producto de lo que hicieron perdieron en Morón, la Provincia y en la Nación. Ahora quieren volver para hacer lo mismo”, añadió.

Finalmente, y ya en lo nacional, Mariano Manoni opinó que “la oposición tiene una estrategia de marketing, no una estrategia política, y se basa en generar la mayor división posible del pueblo y construir enemigos internos”. “Se paran sobre el odio que generan para capitalizarlo políticamente”, afirmó.

“Esta es una elección importante. Tenemos que garantizar un nivel de diputados que nos posibilite llevar discusiones adelante. Necesitamos que el Congreso acompañe a un modelo de país, pero no creo que esté en juego la democracia, como dice la oposición”, comentó. “Es importante consolidar el proyecto del Frente de Todos, y es real que no es lo mismo gobernar con mayorías en las cámaras que con minorías”, concluyó,