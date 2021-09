San Martín: A días de las elecciones, Andrés Petrillo recibió a Jorge Macri en Villa Ballester

El intendente de Vicente López y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, visitó hoy el partido de San Martín para respaldar, a días de las PASO, al candidato local de Juntos, Andrés Petrillo. Ambos realizaron una recorrida por comercios del casco del distrito y de Villa Ballester, y en una confitería e esa localidad brindaron una conferencia de prensa.

La recorrida de Petrillo y Macri comenzó en la pizzería “San Antonio”, ubicada en 25 de Mayo y Moreno, en el centro de San Martín. Allí dialogaron con sus dueños sobre la situación económica que están atravesando y como fue superar la pandemia. Además, conocieron al maestro pizzero y conversaron con él.

Luego, visitaron el local de ropa “Hilton Ballester”, un comercio con más de 70 años en el barrio y conversaron con Lorena, su dueña, sobre distintas preocupaciones del país, como la inseguridad, la economía y el empleo. Finalmente, ambos dirigentes brindaron una conferencia de prensa en una confitería de Villa Ballester.

“Es una alegría poder acompañar mi lista en San Martín, encabezada por Andrés Petrillo y Natalia Quiñoa. Son gente con historia en el distrito y mucho compromiso por la gestión. Estamos muy entusiasmados por lo que puedan hacer el domingo. Queremos que los vecinos de San Martin voten la lista de Diego Santilli y la de Andrés Petrillo”, dijo Jorge Macri.

Además, sobre el precandidato local de Juntos, sostuvo: “Nos representa muy bien. Nos une la misma pasión por el trabajo, la creencia en escuchar al vecino, y tiene muchas ideas valiosas para transformar San Martin”. También dejó en claro que, post PASO, todas las listas distritales de Juntos trabajarán mancomunadamente. “Tenemos un gran objetivo que es ganar en noviembre y nuestra responsabilidad es trabajar juntos, representando y escuchando a los bonaerenses”, enfatizó.

Por su parte, Andrés Petrillo hizo hincapié en sus propuestas para el distrito. “San Martín necesita alinear su presupuesto con el principal problema que el vecino tiene, que es la inseguridad”, declaró, y entendió que “incrementar la asignación presupuestaria se va a traducir, por ejemplo, en más cámaras”. “Vicente López, con la mitad de territorio, tiene 2000 cámaras, y San Martín solo 1300. Si queremos transpolar algo de lo bueno que ha hecho Jorge Macri en Vicente López, el distrito no debería tener menos de 4000 cámaras”, planteó.

“Tenemos un déficit de patrullaje”, remarcó, y mencionó “dos medidas para combatir la inseguridad que serían de fácil implementación, los Puntos Seguros y los destacamentos en espacios públicos, que le han devuelto a esos lugares horas de uso por parte de las familias”.

Asimismo, el precandidato a concejal instó a “dejar de poner el pie en la cabeza al comerciante o al empresario de San Martín, que en definitiva generan empleo”. “No pueden cobrarse las tasas confiscatorias que hoy cobra el Municipio a los comercios y las industrias”, indicó, y su propuesta fue “eximir a la industria de tasas municipales para favorecer la radicación de empresas”.

“Tenemos que abordar un camino de promoción de la industria, algo que el gobierno de Gabriel Katopodis y su continuidad no han podido generar. Han tenido una política muy errática en materia industrial”, añadió. Y para concluir, en materias de obras públicas, comentó: “Vemos ausencia del Estado municipal en varios puntos de San Martín, que aun hoy no han recibido nada en materia de obras, aun teniendo como ministro de Obras Públicas de la Nación a un ex intendente”.

Finalmente, consultado por la interna de Juntos y sobre los motivos por los que los vecinos deberían optar por su boleta, el dirigente manifestó: “Formo parte del equipo de Jorge Macri desde hace 8 años, y me siento parte de la transformación que él ha hecho en Vicente López. Muchas de las ideas que pudimos implementar, mucho de lo que se ha hecho bien, puede ser hecho en San Martín de la misma manera”.

“Creo que somos la propuesta más seria y la que ha planteado mayor cantidad de ideas en el marco de esta campaña. Y además somos vecinos de San Martín, algo que los precandidatos de otras listas no pueden decir”, completó, y pronosticó “una gran elección, eso percibimos en la calle”. “Seguramente haya una integración de las listas post PASO, y todos vamos a tirar del mismo carro para buscar que Juntos triunfe en la provincia de Buenos Aires en noviembre”, adelantó.