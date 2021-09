Más de diez mil vecinos de San Isidro accedieron a servicios municipales en la vía pública

Pero la oferta no termina allí, los vecinos también pueden renovar o tramitar la Tarjeta Ciudadana, sumarse al programa sustentable “Buena madera”, informarse sobre los cuidados para prevenir el dengue, vacunar a mascotas contra la rabia y hacer tratamientos contra la sarna.

Los vecinos de San Isidro ya no tienen que ir de un sitio a otro para hacer diferentes trámites y acceder a servicios de salud, ya que lo pueden realizar en un solo lugar a través de los megaoperativos que despliega el Municipio en los barrios. En solo un mes, más de 10 mil vecinos pasaron por las diversas postas instaladas en la vía pública.