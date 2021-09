Banco Provincia inició el camino al bicentenario

Entre los múltiples hitos en la historia de Banco Provincia, se destacan, el primer crédito hipotecario argentino, en 1856; el primer crédito del país diseñado específicamente para el sector agropecuario, en 1941; la creación de planes de vivienda y la construcción de conjuntos habitacionales en la provincia de Buenos Aires, en 1962; la incorporación del servicio de tarjetas de crédito Visa, en 1980; la inauguración de su propia red de cajeros automáticos, en 1989; la creación del Grupo Provincia, un holding de empresas de servicios financieros, en 1997; el nacimiento de Provincia Microcréditos, una empresa destinada a brindarles financiamiento productivo a trabajadores y trabajadoras independientes que no tienen acceso al sistema bancario tradicional, en 2009; y la creación del primer Comité de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del sistema financiero argentino, en 2020.

