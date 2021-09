Massa: “El domingo, votamos entre un país de todos o un país para pocos”

Massa también recordó al fallecido ex ministro de Transporte e intendente de Junín, Mario Meoni, y expresó: “Seguramente cada uno de los vecinos van a tratar de seguir consolidando su legado, todos los que estamos acá tenemos compromiso de rendir homenaje a los sueños y al amor por esta ciudad de nuestro querido Mario Meoni”.

“Vemos una Argentina que a pesar de las dos pandemias, la pandemia económica de un gobierno que apostó por la especulación financiera, y la pandemia sanitaria que cambio definitivamente nuestras prioridades. Sin embargo, acá estamos para decirle gracias a los millones de argentinos que a lo largo de este tiempo, entendiendo el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger al vida, la salud, el trabajo y el equilibrio social, con un Gobierno que no tenía crédito, puso el cuerpo y el alma para sacar a la Argentina de ese pozo en el que había caído”, indicó también el presidente de la Cámara Baja.