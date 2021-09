San Fernando y el Club Atlético Tigre firmaron un convenio de colaboración recíproca

El intendente Juan Andreotti rubricó el acuerdo en la sede del Club Atlético Tigre con su presidente, Ezequiel Melaraña. También estuvieron presentes el secretario de Deporte del Municipio, Carlos Traverso; y el ex jugador y referente de la institución, Carlos “el Chino” Luna.

