Jorge Macri afirma: “El kirchnerismo nos quiere llevar a un mal país, y encima a patadas en el culo”

A horas de las PASO, el intendente de Vicente López y titular del PRO bonaerense, Jorge Macri, conversó con la prensa en el marco de una recorrida de campaña en San Martín, junto a uno de los candidatos de Juntos en el distrito, Andrés Petrillo. Duró con el kirchnerismo, afirmó: “Nos quieren llevar a un mal país, y encima a patadas en el culo”.

“Hay mucha gente interesada en la elección, y otros dudando en participar o no. Eso no es bueno. El domingo no es un día para quedarse en casa. No podemos terciarizar en otros el derecho a expresarnos en las urnas”, comenzó indicando Macri, ante la pregunta sobre la participación electoral.

Luego, consideró que Juntos logró instalar una agenda de debate político. “La agenda de la educación, del empleo, de una cuarentena extendida demasiado larga y el impacto que tuvo en el tejido social son temas de los que el oficialismo tuvo que empezar a hablar”, dijo.

“El discurso del Frente de Todos es que ahora vamos a arrancar, pero no arrancamos antes porque el gobierno tomó muy malas decisiones”, sentenció el jefe comunal, y agregó que el oficialismo “instaló una agenda muy negativa, que tiene que ver con el vacunatorio VIP y el festejo en Olivos, que hablan del doble estándar del kirchnerismo, la ley para los ciudadanos y la no ley para ellos, que hacen lo que quieren”.

“Hay un montón de gente que no quiere que en el país el kirchnerismo haga lo que quiera, sino vivir en un país donde las cosas se hagan en función de la ley”, aseguró, y remarcó: “Entre nuestros aciertos y los inmensos errores del kirchnerismo, hoy se está hablando de lo que al gobierno no le gustaría hablar”.

El titular del PRO a nivel bonaerense opinó que “el gobierno está sin rumbo, no hay gestión que pueda darle respuesta a los problemas de la gente”. “El relato del gobierno dice que la Argentina está arrancando y los datos del INDEC muestran que la industria cayó, en el último año, 2,6 por ciento. Además, prohibieron la exportación de carne, generando pérdida de empleo, y festejan que el precio bajó un 1,4 por ciento, pero se olvidan que en los meses anteriores subió 11,7 por ciento”, ejemplificó.

“El gobierno hoy no tiene nada bueno para contar en este tiempo que lleva gobernando, entonces trata de construir una oportunidad electoral de lo que pueden haber sido algunos de nuestros errores de gobierno, y hoy la gente toma distancia de eso”, analizó, y si bien reconoció equivocaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que “al país al que queríamos ir era un buen país”.

“El problema con el kirchnerismo es que nos quieren llevar a un mal país, y encima a patadas en el culo, y yo no quiero eso”, afirmó Jorge Macri. Su deseo es que “el gobierno tome el mensaje de las urnas el domingo y gobierne, que para eso los votaron, porque gobernar no es solo ocupar un cargo, sino buscar soluciones para resolver problemas todos los días”.

Para cerrar, expresó que “la agenda de este gobierno es kirchnerista, y la define la jefa” del espacio, Cristina Fernández de Kirchner. “Todos pensamos que Alberto Fernández iba a hacer algo distinto, y está claro que no, hoy es todo kirchnerismo puro. No hay nada en el gobierno que no sea kirchnerista”, resumió.

Promediando la charla con la prensa, el intendente de Vicente López manifestó que la foto de unidad entre Diego Santilli y Facundo Manes, más allá del resultado electoral, “va a ser muy importante”. “La alianza Juntos está por arriba de cualquier persona o nombre. Representamos gente que nos va a votar por distintas figuras, y después de las PASO tenemos que representarlos a todos y expresar una unidad”, declaró.

“La contienda relevante es en noviembre, y no nos puede pasar lo que al kirchnerismo en 2015, que en la categoría a gobernador los votó menos gente que en la PASO, porque la pelea entre los candidatos en la Provincia, Julián Domínguez y Aníbal Fernández, fue tan profunda que perdieron votos”, señaló, y añadió: “Nosotros no tenemos que perder votos, sino sumar más, y eso requiere, compromiso, coherencia y unidad”. “El objetivo es darle al país una alternativa para el 2023 que nazca en 2021”, finalizó.