Desesperados por tu voto: Referentes de Juan Debandi organizan escraches para “pegarle” a Diego Valenzuela

“Hay que entrar a pegarle a Valenzuela”, dice en un audio un referente político del candidato de Hugo Curto, Juan Debandi, quien pide a otros militantes convocar a parientes y gente cercana con el fin de hacerse pasar por vecinos independientes que critiquen al intendente de Tres de Febrero en redes sociales.

Un claro ejemplo de desesperación electoral ante la falta de horizonte en una campaña con nulidad total de propuestas. La ausencia de una conducción política resulta en militancia organizando escraches a representantes gubernamentales, acciones torpes, ineficaces ante la apatía de la gente frente a actitudes belicosas en momentos tan críticos como los que atraviesa el país.

“Compas, mañana, si podemos hacer que algún vecino que no tenga bloqueado a -Diego- Valenzuela, y que puede meter la pregunta de dónde están los 400 millones del Fondo Educativo de 3 años sin rendir, y las obras que no terminaste de gas, y ahora pedís presencialidad en las escuelas”.

“Hay que entrar a pegarle a Valenzuela en este Instagram, pero que no seamos nosotros, que ya sabemos que nos siguen, tiene que ser un vecino, un pariente, alguien cercano a nosotros que pueda pegarle a Valenzuela”.

La campaña del Frente de Todos de Tres de Febrero va de nuevo al abismo, al mismo que cayó en la elección de 2019 y del cuál no puede emerger. Repiten esquema con Juan Debandi como candidato, hombre fuerte de Hugo Curto, hoy hermanado con Máximo Kirchner, a quien le aseguró que irá “hasta la victoria siempre”, emulando a Ernesto ‘Che’ Guevara.

Una vez más, la vieja política de Tres de Febrero recurre a mentiras y malas práctica para tratar de sumar votos. No es por ahí. Me gusta recibir críticas constructivas sobre lo que falta mejorar en Tres de Febrero, pero no que grupos partidarios se organicen para desinformarte. pic.twitter.com/Ue6VO5CIpR — Diego Valenzuela (@dievalen) September 7, 2021

“Una vez más, la vieja política de Tres de Febrero recurre a mentiras y malas práctica para tratar de sumar votos. No es por ahí. Me gusta recibir críticas constructivas sobre lo que falta mejorar en Tres de Febrero, pero no que grupos partidarios se organicen para desinformarte”, publicó en redes el intendente local, Diego Valenzuela, acompañando en su posteo, el audio del militante debandista.

Este domingo, ningún espacio local tendrá PASO en Tres de Febrero. La lista de Valenzuela, que lleva como precandidato a Hernán Lorenzo, tendrá dos opciones provinciales, la de Facundo Manes y la de Diego Santilli. Mientras tanto otro de los precandidatos, Hernán Jofré, del frente Vamos con vos, buscará el tercer lugar frente al crecimiento electoral de la derecha.