Ulloa: “Nuestros ejes son la seguridad, la educación, el trabajo y la inserción laboral de los jóvenes”

“Durante esta última semana de campaña, seguimos recorriendo José C. Paz junto a los vecinos, visitando organizaciones sociales e iglesias, con quienes hablamos de la importancia de votar en estas elecciones”, destacó la precandidata, quien consideró que en estas PASO “vamos a elegir el tipo de país que queremos”.

La precandidata a concejal de Juntos en José C. Paz, Susana Ulloa, conversó con SM Noticias en el tramo final de la campaña previa a las PASO, donde se enfrentará a un sector del radicalismo que forma parte del esquema local de Facundo Manes.

José C. Paz