Soledad ‘Pupi’ Durand denunció al Municipio de San Isidro en el Tribunal de Cuentas

“Primero demoró 3 meses en enviarla, la mandó porque también denuncié en el Tribunal de Cuentas en ese momento, y ahora, en pleno tratamiento y dentro del plazo legal, arbitrariamente y sin notificar a nadie enviaron el expediente al Tribunal de Cuentas dándolo por aprobado tácitamente, cuando los plazos no habían vencido”, comentó Durand.

“Cabe recordar que el oficialismo local no cuenta con mayoría propia en el Concejo Deliberante, y someter la rendición de cuentas a votación implica un gran riesgo de que no sea aprobada”, explicó la legisladora.