Denuncian que el precandidato Ramón Lanús cobra un importante sueldo como asesor en Tucumán

Aseguran que el referente de Facundo Manes en San Isidro generó el vínculo con la provincia norteña cuando fue presidente de la Agencia de Bienes del Estado, durante el gobierno de Mauricio Macri. Cobraría 250 mil pesos mensuales desde agosto del 2020.

El referente del Movimiento Unidad Popular de Tucumán, Luis Romano denunció que Ramón Lanús, candidato a concejal en San Isidro de “Dar el paso”, cobra un importante sueldo por ser asesor del intendente del Pro de la capital de la provincia del norte argentino, Germán Alfaro.

“Ramón Lanús tiene múltiples causas en Comodoro Py, junto a Mauricio Macri, por defraudación contra la administración pública, entre otras”, comenzó detallando Romano en una entrevista con Pablo Duggan por Radio 10. Y disparó: “Es llamativo que no le hayan pedido certificado de buena conducta como hacen con el resto de los mortales acá en la provincia”.

“Lanús figura como asesor del actual intendente del Pro de San Miguel de Tucumán. Desde agosto de 2020 figura en la planilla salarial de la municipalidad de San Miguel con un sueldo de un cuarto de millón de pesos”.

“Este es en un municipio que está detonado, un municipio que tiene contratos basura por 10 o 20 mil pesos por mes, y que su intendente Alfaro cerró la asistencia pública en plena pandemia”, completó el dirigente peronista.

Luego, el referente tucumano explicó por qué el candidato a concejal por San Isidro recibe ese pago como asesor de la intendencia, pese a que en la provincia del norte no se lo vio prácticamente nunca.

“Ramón Lanús generó vínculos cuando era director de la Agencia de Bienes del Estado, en ese momento le cedió un predio del ex Hospital Militar a Germán Alfaro. Ese predio, durante la presidencia de Cristina Fernández, había sido destinado a la Fundación Marita Verón, para que se atienda a las víctimas de la trata de personas”, explicó. “Desde ese momento a Ramón Lanús no se lo ve por Tucumán”, concluyó.

El descargo del precandidato

En declaraciones al medio Zona Norte Diario, el referente de Facundo Manes en San Isidro reconoce el vínculo con la provincia de Tucumán, pero aclaró: “Se mezcla verdades con mentiras para tratar de confundir, buscando que crean que son todos lo mismo. Efectivamente, estamos asesorando a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la implementación de expediente electrónico, con un equipo de cuatro profesionales que yo lidero. Pero son falsos los plazos y montos que surgen de la nota”.

“Básicamente, gracias a mi experiencia profesional, me han pedido asesoramiento varias organizaciones, en temas de modernización, transformación digital y reingeniería de procesos. Luego de 10 años aplicando estas transformaciones en la gestión pública, me enorgullece que se me valore por eso. Es clave para dar mayor transparencia al servicio público”, completó.