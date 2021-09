Malena Galmarini y Mayra Mendoza recorrieron la obra de agua potable en el barrio Azul de Quilmes

“Las termitas” está compuesta por un grupo de personas ex convictas que decidieron, mediante la conformación de la cooperativa, trabajar en el ámbito de la construcción, oficio sanitario y reciclaje, entre otros. La integran más de 20 personas y cumple con la paridad de género. Se ha incorporado recientemente al plan Agua + Trabajo y esta es la primera obra que realiza.

Además, la jefa comunal destacó que la cooperativa que lleva adelante las tareas no está conformada solo por hombres, sino que incluye también mujeres. “Nosotras fuimos parte de las capacitaciones que dio AySA, de la decisión política que se tuvo desde la conducción que hace posible que en esta cuadrilla de trabajo haya 16 mujeres y 10 hombres; y con el agregado de que son vecinas del barrio, así que ellas mismas ven la transformación de su barrio. Es un trabajo de inclusión maravilloso”, sentenció.

En tanto, Mendoza aseguró: “Como nunca antes en la historia de nuestro distrito, AySA está llegando a concretar planes de obra y de mejoras en la presión, y conectando agua a barrios que no tenían, así que muy contentas, agradecidas y obviamente dándole la bienvenida también a Malena, que cada vez que nos visita lo hace en este marco de obras, de mejoras, de avances para los barrios de Quilmes”.

Al respecto, Galmarini mencionó: “Esto es lo que nos indica el presidente Fernández y el gobernador Kicillof. Quiero agradecerle al ministro Gabriel Katopodis, que me da la confianza y el apoyo para poder hacer este tipo de obra; también a Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, porque fue muy importante trabajar con los municipios. En la gestión anterior, se trabajaba desde una torre en microcentro y nosotros tomamos la decisión de que estas cosas se hacen desde el territorio, trabajar con las intendentas y los intendentes es central. Esta es una obra que vamos a estar terminando en junio del año que viene y que la están llevando adelante desde una cooperativa sumamente inclusiva, compuesta por personas que fueron privadas de su libertad y que en la mayoría son mujeres. Son mujeres que construyen redes no solo desde lo social, sino desde la infraestructura sanitaria. Así es como se trabaja desde un Estado presente”.