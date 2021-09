Victoria Tolosa Paz y el intendente Lucas Ghi compartieron actividades en Morón

Por su parte, Tolosa Paz manifestó que “es un placer estar nuevamente acá en Morón, junto a Lucas, un gran intendente al igual que todo el equipo de gobierno”, y agregó que “si hoy llegamos a este punto, donde la población está en gran parte inmunizada, no es mágico, sino que es el resultado de un trabajo que se hizo desde el gobierno nacional, provincial, de los intendentes como Lucas, y de toda una comunidad que tuvo una enorme solidaridad y empatía”.

El intendente Lucas Ghi, junto a la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, participaron de dos jornadas en el distrito. Los acompañaron la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Leticia Guerrero; el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella; y la diputada nacional Mónica Macha, entre otras y otros funcionarios.

La ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y precandidata a diputada nacional del Frente de Todos y el jefe comunal compartieron un almuerzo junto a manzaneras en el Club Deportivo Morón. Luego, acompañaron a adultos y adultas mayores en una merienda que se realizó con centros de jubilados y jubiladas del distrito.