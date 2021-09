Los estatales de Vicente López respaldaron a la lista de Lucas Boyanovsky

“En Vicente López queremos un Estado inclusivo, que de las mismas oportunidades el este y al oeste del distrito”, señaló, y lanzó: “Los slogans de campaña de Juntos no tienen nada que ver con lo que hicieron durante los cuatro años que fueron gobierno, sino con disfrazarse de vuelta con el marketing”.

Lucas Boyanovsky aseguró que “en esta elección estamos discutiendo el modelo de país, y eso no es algo abstracto, tiene que ver con la cotidianeidad de nuestros vecinos”. “Es el modelo neoliberal de Mauricio Macri y de su primo, basado en la especulación; o el del Frente de Todos, que pese a la pandemia siempre intentó construir un esquema productivo”, comparó.