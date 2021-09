Jorge Macri, junto a precandidatos de Juntos, visitó a emprendedores de Moreno y Luján

“Estoy muy contento de estar acompañando a Leo Coppola y nuestros candidatos en Moreno escuchando a los comerciantes y trabajadores. Ellos tienen una sola preocupación, que el Estado no los ayuda, al contrario, que los pisa y no les permite trabajar. Nosotros estamos para cambiar esa Argentina”, expresó el Intendente de Vicente López Jorge Macri.

