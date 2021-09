Sujarchuk, Cabandié y Costa presentaron la edición de este año de Expo Escobar

La nueva edición de la Expo Escobar, que tendrá fecha los días 28, 29 y 30 de octubre, impulsa la innovación, el desarrollo económico y el intercambio industrial con enfoque sostenible para las pymes bonaerenses. Se trata de un encuentro abierto a empresas locales y regionales en un formato de expo con stands al aire libre y bajo techo, y contará con entrada libre y gratuita. “Tomamos una definición, nuestro Estado no es un Estado recaudador, es un Estado promotor”, dijo Sujarchuk abriendo el acto, asegurando que “este gobierno brinda las soluciones para seguir creciendo”. El intendente también manifestó “no ir por la fácil, nosotros vamos por los caminos difíciles e importantes, que mejoran, transforman, y permiten una mejor calidad de vida, para los trabajadores y para todos los argentinos”.

