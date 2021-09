Manes en Avellaneda y Lanús: “Venimos a darle una nueva impronta a la coalición, para ganarle al kirchnerismo y transformar la Argentina”

Facundo Manes, precandidato a dputado nacional por el espacio “Dar el paso” dentro de la alianza Juntos, en provincia de Buenos Aires, aseguró hoy: “Somos los únicos que le podemos ganar al kirchnerismo, porque venimos a plantear una coalición opositora diversa, con una nueva identidad. No venimos con el envión del 19 donde perdimos, venimos a darle una nueva impronta a la coalición opositora, porque no solo hay que vencer al modelo kirchnerista que atrasó, hay que transformar la argentina para los jóvenes que hoy se quieren ir del país”.

“Es triste que se siga con las fórmulas y prácticas de siempre. En Argentina, la miseria política es la madre de todos los problemas. El kirchnerismo gobernó 30 de los últimos 36 años. No podemos echarle la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la falta de rumbo”, continuó Manes, y agregó: “No podemos criticar actitudes de los adversarios y no ver lo que se hace en nuestro espacio. Hace unos días hablé de una legisladora de cambiemos que con plata de la legislatura pagaba a su empleada doméstica. Critico la campaña sucia de todos lados y también critico la anticorrupción selectiva”.

En esa línea, el neurocientífico afirmó que “está mal que Gollán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hizo una gestión desastrosa, haya renunciado en plena pandemia; pero también me parece mal que Diego Santilli haya renunciado a la vicejefatura de Gobierno y al Ministerio de Seguridad de la Ciudad en plena pandemia; y también me parece mal que el jefe de Gobierno porteño esté haciendo campaña en la Provincia”. “Parece acéfala la Ciudad en plena pandemia”, lanzó, y agregó: “Las cosas que veo mal en el adversario, también me parecen mal y las denuncio en nuestro espacio”.

Refiriéndose al debate por la legalización del consumo de marihuana, Manes comentó que “es un debate que tenemos que dar, sin dudas, porque la sociedad lo está reclamando”. “Se trata de regular algo que está ocurriendo, pero tenemos que hacerlo con información, control y prevención de daños. No es serio discutirlo durante una campaña electoral por especulación electoral. Tampoco es serio estigmatizar a los consumidores según donde vivan. Yo estoy a favor de la despenalización del consumo, pero solo si se acompaña de una campaña masiva de educación, de psicoeducación y comunicación sobre los riesgos del consumo”, planteó.

En relación a la reforma del sistema de salud, el neurólogo sostuvo que “tiene que ser reformulado, pero no es el momento en medio de una pandemia”. “Trabajé en Estados Unidos, donde el sistema de salud es más privado, y en Inglaterra, donde es totalmente público. Conozco bien los diferentes sistemas del mundo. En Argentina se merece una discusión, pero no en este momento. Necesitamos más eminencias para discutir los temas, este tipo de temas. Hacerlo de una manera más seria y no debates en el medio de una campaña para ganar un electorado. Se necesita que el personal de la salud esté mejor, los enfermeros, los camilleros, los médicos, que son los que se ponen al hombro esta pandemia y el pago que reciben es deplorable”, finalizó.

Facundo Manes estuvo acompañado por Adolfo Rubinstein, Mónica Marquina, Galo Soler Illia y Emilio Cornaglia, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires; Nazarena Mesias, precandidata a diputada provincial; Rubén Sanazi, candidato a concejal en Avellaneda; y Emiliano Bursese, al mismo cargo por Lanús.