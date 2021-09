Villa: “El comportamiento del que dicta las leyes y no las cumple generó mucha indignación, y eso se va a expresar en las urnas”

Natalia Villa, diputada nacional y precandidata a concejal por Juntos en Vicente López, conversó con SM Noticias a días de las elecciones. “Los vecinos votan a la gestión, y valoran lo que se hizo y lo que se quiere hacer”, dijo, sobre los comicios a nivel distrital. En lo provincial, la legisladora cuestionó con dureza al gobierno de Axel Kicillof; y en el orden nacional, alertó sobre el quórum propio que puede obtener el Frente de Todos en estos comicios. “Si el oficialismo gana está elección va a tener los diputados que necesita para presentar sus proyectos y llevarse por delante la democracia”, aseveró.

Inicialmente, Villa se mostró “orgullosa de formar parte de la lista de unidad de Juntos en mi distrito, el lugar donde vivo”. Destacó que “la unidad responde a tener a la cabeza a un dirigente político como Jorge Macri, que apuesta al diálogo y a los consensos”. “Nuestra lista expresa distintos sectores de la política, y sobre todo una concepción entender la política como la herramienta para mejorar la vida de la gente. Cada uno de los que la integramos tenemos trabajo territorial y un espíritu de ayudar al otro”, agregó.

De una extensa trayectoria política, dijo que aprendió de cada lugar de gestión o militancia que transitó. Y sobre su vuelta al Legislativo local, del que ya fue parte antes de asumir como diputada nacional, manifestó: “El Congreso fue el desafío más importante que tuve”. En ese sentido, habló de un “aprendizaje único, vinculado a la observación del otro”. “He sido parte de debates que han tocado la fibra más intima de cada uno de los legisladores y los ciudadanos”, recordó, y mencionó: “Ahora mi vara personal está más alta, por eso volver al Concejo Deliberante es un nuevo desafío”.

Al ser consultada por lo que está en juego en esta elección, la precandidata consideró que “el país en el que queremos vivir se va a discutir en el 2023”. “En esta elección, que no es una trastienda electoral menor, estamos a 7 diputados de que el oficialismo tenga quórum propio. Eso significa que nos estamos jugando el sistema político en el que queremos vivir, un sistema con pluralidad de voces y con una oposición que le pueda poner un freno al oficialismo”, declaró.

“Si el oficialismo gana está elección va a tener los diputados que necesita para presentar sus proyectos y llevarse por delante la democracia”, pronosticó, y opinó que “van a ir por atropellar a la Justicia y la búsqueda de superpoderes” para el Ejecutivo. “El poder absoluto en manos de un gobierno nunca es sano. Los vecinos tienen que tomar relevancia de esto”, completó.

En cuanto al impacto electoral que pueda tener la pandemia y la foto de un festejo en la quinta de Olivos, la legisladora afirmó: “Venimos de un año y medio muy difícil para todos los argentinos. Muchos perdieron el trabajo, muchas empresas se fundieron, y muchas personas perdieron un ser querido”. “La gente quedó muy indignada por la foto. Mientras algunos se fundían o despedían a un ser querido ellos estaban festejando un cumpleaños, y eso indigna y genera bronca”, prosiguió.

“El comportamiento del que dicta las leyes y no las cumple generó mucha indignación en la gente, y eso se va a expresar en las urnas”, vislumbró, y añadió: “La situación económica está muy difícil, lo mismo que la educación, después de tantos tiempo de escuelas cerradas. Los argentinos tienen en cuenta eso y lo van a expresar con su voto”.

La mirada de Natalia Villa sobre los gobiernos nacional y provincial fue muy crítica. “El gobierno ha dejado muy claro que no tiene la capacidad de llevar adelante una gestión, ni el gobierno nacional ni el de la Provincia”, sentenció. “El gobernador está gobernando desde La Plata y no genera ninguna estrategia política que tengan en cuenta a los municipios. Pensemos en el plan de vacunación, donde no se utilizó el sistema edilicio ni el capital humano de los municipios para llevarlo adelante”, ilustró.

Para ella, “los jefes comunales tienen el termómetro de cada distrito, y sin contacto con ellos es muy difícil gobernar”. “A eso hay que agregarle que el gobernador no conoce nuestra Provincia, ya que no es de acá”, indicó. Su conclusión es que “no se está llevando adelante una gestión seria”.

En cuanto a la interna de Juntos, la precandidata a concejal celebró que se bajó el nivel inicial de confrontación entre los postulantes del espacio. “La PASO es un puntapié inicial para conformar el orden de la lista. En noviembre, tanto Facundo Manes como Diego Santilli van a caminar juntos, en la misma lista y en el mismo frente. Los dos entienden que nuestro adversario es el kirchnerismo, y a ellos son a los que les tenemos que ganar”, aclaró.

Y sobre cierta intencionalidad de Facundo Manes d diferenciarse de Juntos, planteó que “es un dirigente interesante que tiene mucho para aportar”. “Nosotros tenemos que abrir nuestro espacio, apostar a la pluralidad, y está bueno sumar gente con un perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. No creo que se quiera diferenciar, sino que es un diferente dentro de nuestro espacio”, resumió.

Promediando la nota, la diputada nacional retomó el eje local y sostuvo que “nuestros vecinos reconocen la gestión, y lo bien que ha administrado el municipio Jorge Macri”. “Están muy contentos con lo que venimos haciendo hace varios años junto con ellos, con políticas como el Presupuesto Participativo, o las acciones con clubes e instituciones”, añadió, y dijo que “los vecinos votan a la gestión, y valoran lo que se hizo y lo que se quiere hacer”.

Y respecto de la posibilidad de ocupar, desde diciembre, la presidencia del Concejo Deliberante de Vicente López, hoy a cargo de Diego Enrich, tras el fallecimiento de Carlos Sandá, expresó: “Va a ser difícil ocupar el lugar que dejó quien no solo fue mi referente político sino como un papá para mí. Si me toca ocupar ese lugar lo haré con mucho orgullo”.