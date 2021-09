“En cada conversación, en cada encuentro, queda claro que la gestión de Ariel Sujarchuk puso en marcha la transformación definitiva del partido de Escobar y que esta realidad no tiene vuelta atrás, porque es acompañada por las vecinas y vecinos que valoran lo que se hizo en estos últimos años. Cada localidad y cada barrio tienen sus propias particularidades, pero ese consenso es generalizado y desde allí planificamos el futuro, que es más desarrollo, más crecimiento y mejor calidad de vida para todas y todos”, afirmó la primera candidata concejal por el Frente de Todos.

“La transformación del partido de Escobar no tiene vuelta atrás”, afirmó Guazzaroni