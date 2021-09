Ghi recibió en Morón a la ministra de Trabajo y a su par de Hacienda de la Provincia

Por su parte, el alcalde municipal consideró: “Esta capacitación es especialmente importante para nosotros, por su relación con la negociación colectiva de trabajo municipal, a instancias de la ley que rige y regula esas relaciones. Además, el marco institucional y político no podría ser mejor, tenemos la suerte de que hayan encabezado esta jornada la ministra de Trabajo y el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y eso no es casual, sino que da cuenta del relieve que tiene para nuestro gobierno la negociación colectiva en un escenario que es muy complejo. Cuando algunos apostaban a que el diálogo se iba a deteriorar o se iba a descomponer, nosotros desde nuestra responsabilidad municipal o provincial siempre priorizamos la instancia de deliberación. El resultado es el que vemos hoy acá, con todos los gremios representados, todas las organizaciones gremiales, tanto del ámbito municipal como provincial”.

Sobre las metas de la formación, la titular de la cartera de Trabajo aseguró: “Uno de los objetivos del diálogo social y de la negociación colectiva, en particular, es, en el caso del sector púbico, que podamos contar con un Estado mejor, más eficiente, más potente, con trabajadores y trabajadoras con todos sus derechos, en beneficio de toda la comunidad, de todos los ciudadanos y ciudadanas de los municipios y de la provincia de Buenos Aires”.

En este sentido, el ministro López remarcó: “Esta es una iniciativa que llevamos adelante desde del ministerio de Hacienda y Finanzas, y que tiene como objetivo capacitar a las y los trabajadores de los 135 municipios en temáticas económicas y fiscales que les permitan alcanzar una mejora permanente en la gestión integral y generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los y las bonaerenses. Desde el gobierno de la Provincia, estamos muy comprometidos no sólo con la tarea de jerarquizar y fortalecer el empleo público provincial, sino también con acompañar y contribuir en la jerarquización y fortalecimiento del empleo estatal”.