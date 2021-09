Cae una red de comercialización de ropa trucha en Hurlingham

Tras varios meses de tareas investigativas llevadas a cabo por los efectivos de la Policía Federal permitieron establecer que un matrimonio, en su domicilio particular de la zona céntrica de Morón Norte, acondicionaba distintas prendas de vestir para el público femenino colocándoles los logos y etiquetas de primeras marcas. Una vez efectuada la maniobra fraudulenta, eran trasladadas a una vivienda que funcionaba como showroom, en una de las avenidas principales de la localidad de Hurlingham, donde se realizaba la atención al público y entrega de pedidos comercializados en sitios web.

