Asesoría para jóvenes en la búsqueda de su primer trabajo en Malvinas Argentinas

Por su parte, Mara Ruiz Malec, dijo: “Venir a municipios como Malvinas Argentinas me facilita mucho el trabajo. Acá tenemos la conjunción de un Estado municipal, provincial y nacional presentes, generando las condiciones para que el sector privado tenga nuevos puestos de trabajo. Queremos que los pibes puedan formarse, que sepan cómo buscar empleo y que también encuentren su sueño y objetivo. Queremos que los jóvenes vayan a los trabajos que les gustan, que disfruten el comienzo de su vida adulta. Por eso trabajamos en equipo, para que los chicos y chicas se formen, se acerquen al Estado municipal y provincial que está muy presente, que trata de generar condiciones para nuevos puestos de laburo”.

