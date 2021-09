Randazzo visitó San Martín: “El macrismo y el kirchnerismo le han complicado la vida al ciudadano común”

Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio “Vamos con vos”, visitó San Martín a días de las elecciones. Junto al candidato local, Germán Pavone, recorrieron la zona céntrica del distrito y viajaron luego, en tren, hasta Villa Ballester. Además, brindaron una conferencia de prensa, en la que el ex ministro kirchnerista cargó contra Gabriel Katiopodis, Sergio Massa y Facundo Manes.

Randazzo y Pavone brindaron una conferencia de prensa en una confitería de la zona céntrica de San Martín, y luego caminaron hasta la estación, donde tomaron el tren hacia Villa Ballester, localidad en la que siguió la caminata. Estuvieron acompañados por los precandidatos de la lista local; la candidata a senadora provincial por la Primera Sección, Mirta Ward; y el candidato a diputado provincial por la Tercera Sección, Nicolás Terrera.

“Tenemos que salir de la trampa que nos han metido estas dos facciones de la política, el macrismo y el kirchnerismo, que nos están llevando a una Argentina invivible, con niveles de inflación que no permiten crecer; con una desocupación cada vez más alta y una informalidad laboral cada vez mayor; con servicios públicos de cada vez peor calidad; y una inseguridad que ya parece algo natural”, dijo el precandidato a diputado nacional.

“Ofrecemos una alternativa diferente, encabezada por quienes honramos la palabra. Yo no soy Sergio Massa, yo honré mi palabra en toda mi vida. Soy un hombre que resiste archivos”, lanzó. “Para la política decir una cosa y hacer otra hoy es lo normal. En 2009 no quise ser candidato testimonial. En 2015 yo quería una PASO para definir el candidato del justicialismo, esa posibilidad se me negó, y se me pedía que sea candidato a gobernador. Yo elegí honrar la palabra”, relató.

Randazzo sostuvo luego que el Frente de Todos y Juntos “instalan una agenda que está muy alejada de las preocupaciones de la sociedad”. “La gestión tiene que estar orientada a resolverle los problemas al hombre común, y los gobiernos de los últimos años le han complicado la vida al ciudadano común, que ya no sabe si va a tener mañana trabajo, si sus hijos van a poder estar en la escuela, o si lo van a asaltar en la calle”, agregó, y planteó: “Este domingo tenemos la oportunidad de decirle basta a este sistema político”.

A su vez, ante la consulta sobre el spot en tono de parodia que realizó el ministro de Seguridad, Sergio Berni, afirmó: “Lo que tiene que hacer es resolver los problemas de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, donde cada día vivimos con más miedo”. “Tiene que dedicarse a resolver ese problema, y ocuparse de cosas sencillas, como por ejemplo que las comisarías tengan conexión a internet, un tomador de huellas o un sistema de identificación facial”, añadió.

También, el ex ministro del Interior apuntó contra Gabriel Katopodis, con quien compartió posicionamiento político en 2017. “Tengo por él un enorme estima, pero creo que está equivocado. Yo conocí a alguien que pensaba muy parecido a como yo pienso hoy”, declaró. Y ante la consulta de este medio sobre si Facundo Manes juega a posicionarse como una tercera fuerza, diferente a Juntos, respondió: “Su jefe es Mauricio Macri y ni siquiera vive en la provincia de Buenos Aires”.

Para cerrar, el referente de “Vamos con vos” opinó que “no ir a votar sería un gran error”. “Tenemos la posibilidad de construir un país diferente, digno de ser vivible. Esa posibilidad empieza el domingo, rompiendo la trampa a la que nos han sometido el macrismo y el kirchnerismo. Los diferentes relatos nos condenaron a la pobreza, y no nos merecemos esto. Nosotros estamos dando esa pelea”, aseveró.

“Tengo enormes expectativas que nos va a ir muy bien. La ciudadanía nos cree, por la manera en que hemos gestionado. Y además yo soy un transformador, y armamos esta fuerza para transformar la Argentina. Queremos tener un buen resultado en 2021 para pelear por el 2023, para que la Argentina tenga otro camino, algo que es absolutamente posible”, finalizó.