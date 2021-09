Nuevas oportunidades para el turismo bonaerense

Son uno de los establecimientos que más se han visto repercutidos durante estos años, con más cierres de puertas. Hay que hacer hincapié en que un hotel necesita de al menos un 40% de su capacidad para obtener rendimiento, cosa que no ha podido casi completar en este tiempo. De ahí que muchos de ellos no hayan podido resistir la situación y hayan tenido que cerrar.

Pero no solo en los transportes públicos tradicionales como los autobuses o el tren. El gobierno también incorporó mejores tarifas para el uso del avión. No olvidemos que Argentina es el octavo país con mayor extensión, por lo que el avión añade la opción de viajar casi de una punta a otro con mayor rapidez, abriendo nuevos destinos para los propios habitantes del mismo. Esta mejora en la conectividad, también ayudará a crear mejores circuitos y corredores turísticos que incluyan entornos naturales , combinándolos con la gran ciudad.

A parte de esto, otra de las estrategias que tiene en mente el Ente Turístico es la de combinar la realización de un turismo urbano con uno más natural, realizando promociones conjuntas con destinos que cuentan con escenarios naturales como su atractivo principal. Siendo uno de los logros obtenidos por el gobierno anterior la conexión interna que realizaron, ofreciendo viajes más accesibles, y con mejores tarifas. Cosa que hace que los nacionales se puedan permitir desplazarse más a menudo y conocer otros lugares. Además, el transporte público nos ofrece la posibilidad de aprovechar ese tiempo entre un destino a otro, ya que no tenemos que estar pendiente de la conducción.

Además, el gobierno está trabajando para poder ofrecer un turismo atractivo para el resto de poblaciones cercanas a la capital, ya que son muchos los que este año han preferido realizar viajes dentro del país. No olvidemos que el turismo interno es mucho más sencillo, en tanto a que solo requiere de un transporte, público o privado, ya que las restricciones suelen ser menores, por lo que se estaría planteando volver a disponer de la conexión turística con Bariloche como en tiempos pasados.