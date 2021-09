Malena Galmarini recorrió la obra que llevará agua potable al barrio “La Ruedita”, en Boulogne

José, otro vecino, agradeció: “Gracias a Dios esto va a ser un adelanto grande para el barrio, al margen de todos los problemas que tenemos, el tema del agua es una ayuda muy importante para todos los vecinos”. Por su parte, Roxana agregó: “Agradecemos mucho que hayan venido, que se ocupen del barrio porque también somos ciudadanos de San Isidro. Cuando necesitan los votos cada uno recibe un sobre con el voto en la casa, pero cuando vamos a hacer una gestión a la Municipalidad no existimos. Agradezco que nos hayan escuchado, y a Malena que se esté ocupando del tema del agua”.

Mirta, una vecina del barrio, destacó: “Los terrenos nosotros los tuvimos por el Plan Arraigo y en ese momento, Marcela Durrieu nos ayudó a armar las cooperativas y pudimos pagar nuestro boleto de compra-venta. Y aun teniendo todo eso, no conseguimos que se nos haga esa mejora del servicio del agua en el barrio”, y celebró: “Estamos muy contentos, eternamente agradecidos a Pupi y a Malena, por la obra que están haciendo acá. Hace 30 años que venimos pidiendo y ahora se nos hizo realidad”.