Julio y Gisela Zamora presentaron la lista de unidad del Frente de Todos junto a la comunidad de El Talar

“Estamos muy contentos por la convocatoria y la participación de vecinos e instituciones de El Talar porque esto demuestra la gestión que viene haciendo nuestro intendente y el apoyo que se recibe no solo de vecinos de esta localidad, sino de todo Tigre. Más allá de la ayuda permanente a los clubes, las nuevas plazas y otras tantas obras y acciones, se viene un nuevo teatro municipal y eso nos llena de orgullo”, destacó el precandidato a concejal, Daniel Núñez.

Y agregó: “Vimos cómo en otros países la gente se moría en las calles u hospitales, y a nosotros eso no nos pasó porque tenemos un presidente como Alberto Fernández, quien priorizó la salud y la vida de los argentinos. Fuimos previsores, actuamos a tiempo y nos anticipamos, pudiendo brindar todas las herramientas. Por eso es importante preguntarnos qué tipo de país queremos, donde el trabajo sea el eje y no la especulación, y eso claramente lo representa el Frente de Todos”.