Actividades recreativas y servicios en las plazas de San Fernando

Verónica, que llevó a su nieta a la kermesse, dijo: “Me parece bárbaro para que los chicos se diviertan; salgan y no estén encerrados en casa. Y además es gratis”.

Marta, otra vecina, agregó: “Me vacuné contra la gripe, que nunca me apliqué. Está muy bueno, y estoy muy agradecida al intendente Juan Andreotti por todo lo que hacen por mi barrio”.

Los vecinos que se acercaron también opinaron. Ariel, que se vacunó en el móvil, dijo: “Me parece espectacular. Es la segunda vez que me vacuno, porque el año pasado me apliqué la de la gripe. Ya estoy totalmente cubierto”.