Manes en San Isidro y Tigre: “Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por el espacio “Dar el paso” dentro de la alianza Juntos, en provincia de Buenos Aires, aseguró esta tarde que “tenemos enfrente un modelo de país que no queremos”. “El kirchnerismo representa el pasado. Han gobernado el país 16 de los últimos 20 años, y en la provincia de Buenos Aires 30 de los últimos 36 años, y cada vez estamos peor. ¿Pero saben cuál es la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre y en el 23? Nosotros somos la mejor opción”, afirmó.

Y continuó: “Estamos sumando gente que estaba decepcionada con Cambiemos, y gente que nos va a apoyar que nunca había votado por Cambiemos. Cuando vayan a votar piensen cuál es la mejor opción para ganarle al kirchnerismo, porque no queremos ganarle con el envión de que no pasó nada entre el 15 y el 19, porque si pasaron cosas y tenemos que hacer la autocrítica. Queremos hacer una coalición más amplia, darle un salto de calidad, que revise lo que se hizo mal y que no solo le gane al kirchnerismo, sino que le gane al kirchnerismo y que transforme a la Argentina para siempre, encarando una experiencia de modernidad y progreso”.

“No podemos seguir emparchando. Esto no lo va a cambiar una ley. Lo tenemos que hacer entre todos. Si millones de argentinos no encaramos el siglo XXI con modernidad y progreso, no lo va a hacer ningún dirigente, no le podemos pedir esto a un político. En un mundo basado en el conocimiento en las ideas, en la modernidad, la innovación, la ciencia y la tecnología, ningún político va a dar trabajo, ningún funcionario va a dar trabajo. Si Argentina quiere competir en un mundo globalizado, basado en las ideas y en el conocimiento, vamos a tener que ejercitar nuestros cerebros, volviendo todos a la escuela”, comentó Manes.

El neurocientífico remarcó que “la economía del mundo es el conocimiento”. “Los países compiten por los adelantos científicos y tecnológicos y nosotros estamos en una grieta que nos empobrece y embrutece y solo le conviene a los antagónicos de la grieta para mantener el poder. Porque mientras nosotros nos enfermamos, nos empobrecemos, estamos desempleados o los jóvenes se quieren ir del país, a muchos les va bien y no quieren que nada cambie. Gastan millones de pesos en campañas electorales para mantener el status quo, para mantener sus privilegios, pero le tienen miedo al voto popular, al voto de la sociedad”, sentenció.

Y continuó: “Tienen miedo al 12 de septiembre, a que la gente exprese el voto. Por eso, si tienen bronca, resignación y frustración, el desafío histórico es convertir eso en esperanza. Las sociedades se mueven por miedo o por esperanza y los que estamos acá, y miles más, elegimos la esperanza y no es una esperanza o un optimismo ciego, es luchar por lo que somos, por nuestros valores y por nuestras ideas, esa es la esperanza que va a ganar el 12 de septiembre”.

Facundo Manes estuvo acompañado por Nicolás Massot y Ramón Lanús, precandidatos a concejales en Tigre y San Isidro, respectivamente.