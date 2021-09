Cafiero recorrió Boulogne y remarcó el rol de los militantes en el cierre de la campaña

Aseveró en ese sentido que “la vacunación es lo que permite el impulso a las pymes, los comercios,y avanzar hacia la salida”, y destacó en ese sentido que “nosotros podemos mirar a los ojos de cada uno de los argentinos y les podemos decir que no hubo ninguna medida que tomamos que vaya en contra de nuestro compromiso político de poner a la Argentina de pie”.

El jefe de Gabinete sostuvo en la oportunidad que “hay un reconocimiento a la recuperación económica que se está viviendo, a las tareas de cuidado y la vacuna, ya no solo como política sanitaria sino como política económica, y por eso no tengo duda de que la gente nos va acompañar el próximo domingo”.