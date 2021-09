Del Caño visitó San Martín y criticó a Vidal por sus dichos sobre la marihuana: “Da asco escuchar ese tipo de cosas”

“Es increíble que en pleno siglo XXI no haya cloacas en muchos lugares, por eso proponemos un gran plan de obras públicas”, remarcó, y finalizó: “Esta semana queremos plantear que la salida al descontento tiene que ser por izquierda”.

En tanto, Matías Verzi remarcó que se trata de “una campaña muy importante en toda la provincia de Buenos Aires”. “Vemos una decepción con el peronismo que vino a prometer un montón de cosas, pero que evidentemente no lo hizo y este descontento se expresa en muchas partes”, dijo.

“Hemos hecho un planteo fuerte y claro con respecto a la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas entre aquellos que están ocupados durante 10 o 12 horas y quienes no tienen trabajo, sin afectar el salario”, comentó el dirigente. “No se trata de un mero proyecto de ley sino de un movimiento de lucha como el que conquistó la jornada de 8 horas”, añadió.