El intendente Ghi y el ministro Trotta presentaron el Plan Nacional de Lectura en Morón

Por su parte, el Trotta expresó: “La lectura le abre a los chicos y chicas un montón de universos. Uno puede, en un ámbito que parece individual, transformarlo también en un espacio colectivo. La lectura, a veces en el aula, otras en el hogar, nos permite viajar por el mundo, conocer nuestra historia, adentrarnos en mundos de fantasía, tener muchas más herramientas para construir el futuro de cada uno de los chicos y chicas. Leer es un acto de amor, es un acto también de rebeldía, y es una responsabilidad indelegable que tienen nuestras escuelas y los gobiernos, garantizando que los libros no sólo estén en nuestras escuelas sino que vuelvan a estar en nuestros hogares”.

