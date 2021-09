Leo Nardini supervisó una obra de ocho cuadras de pavimento, en el barrio El Ombú”

Al finalizar la recorrida, Leo Nardini concluyó: “Se trata de restituirle un derecho a muchas familias con la accesibilidad del pavimento. Luego que, por mucho tiempo, no sé por qué, no se había tomado esta decisión que era central para este sector de Los Polvorines”.

En Los Polvorines, se trabaja en la pavimentación de las calles Manzanares, Capitán Sarmiento, Saavedra, Aráoz y Dardo Rocha. Se trata de un nuevo acceso hacia la localidad desde la avenida Sesquicentenario -ex 197- y un mejor ingreso al predio de la Sociedad Alemana de Gimnasia.