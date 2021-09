Descalzo encabezó un acto en reconocimiento al personal de salud por su labor en la pandemia

Sigue avanzando la campaña de vacunación en Ituzaingó, ya son más de 120 mil vecinos y vecinas quienes se aplicaron la primera dosis de la vacuna y ya se alcanzó más del 65% de la población vacunada con 2 dosis. A su vez, se recuerda que está abierta la inscripción para los niños y niñas de 12 a 17 años. Quienes no estén registrados, pueden inscribirse en la web o a través de la aplicación “VacunatePBA”, disponible para Android e Ios.

