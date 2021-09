Cabe remarcar que las autoridades locales continúan avanzando en la negociación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la sesión de un área de aproximadamente 7 hectáreas del ex club al Municipio para llevar adelante el proyecto. El propósito es poner en valor el predio y los espacios en desuso, como el sector de adultos mayores, el Salón de Usos Múltiples, la pileta de natación, los vestuarios y la casona de la familia Milberg, a fin de generar un punto de encuentro de calidad, abierto y gratuito para la comunidad.

“Mientras sea intendente de Tigre no voy a permitir que los espacios públicos como el Ecosol sean privatizados. Hubo una voluntad férrea de todas y todos los vecinos de esta localidad con movilizaciones y abrazos simbólicos para defender este predio y que sea de recreación para la comunidad”, expresó el jefe comunal.

De cara a las próximas elecciones legislativas, el intendente Julio Zamora acompañó a la primera precandidata a concejal Gisela Zamora en la presentación de la lista del Frente de Todos Tigre en Rincón de Milberg, y ponderó el trabajo de la gestión local para elaborar el proyecto municipal del futuro parque público que funcionará en el ex Club Ecosol.

Zamora: “Mientras sea intendente de Tigre no voy a permitir que los espacios públicos como Ecosol sean privatizados”